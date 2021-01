VIDEO – Chiariello contro Gattuso: “Le stronz**e le fa lui in campo, non i giornalisti che ne parlano”

Il giornalista scaglia un attacco durissimo contro Rino Gattuso

Umberto Chiariello ha commentato Udinese-Napoli nel corso di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21 con il suo consueto editoriale. Il giornalista ha attaccato duramente Gattuso, criticando soprattutto le sue parole contro alcune testate giornalistiche locali.

Queste le sue parole:

“(…) Gattuso a Udine ha esaudito il credito con la fortuna, la vittoria nasconde la tanta polvere che c’è. L’allenatore invece di ammettere i problemi se la prende con la città di Napoli dicendo che ci sono troppe trasmissioni e si dicono troppe stronzate, ma io la rispedisco al mittente. Un tecnico professionista che fa giocare quella mediana a due è da stracciargli il tesserino in faccia, e dico che invece è lui a farle in campo le stronzate, non noi che le diciamo! Possiamo solo dargli l’alibi di essere poco lucido per la sua situazione di salute (..)”.

