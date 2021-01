Napoli, le pagelle post Udinese: Rrahmani massacrato dai quotidiani, insufficienze pesantissime

L’esordio da titolare per Amir Rrahmani non è stato dei migliori

Amir Rrahmani, in occasione della partita di ieri contro l’Udinese, ha fatto il suo esordio da titolare dopo aver giocato gli ultimi minuti di Cagliari-Napoli. La sua prestazione è stata fortemente condizionata da un gravissimo errore che è risultato nel gol del momentaneo 1-1 da parte dei friulani, al pareggio è seguita una prestazione ulteriormente negativa da parte sua, che gli è costata la sostituzione in avvio di ripresa. I quotidiani nelle loro edizioni odierne non gli fanno sconti, per lui le insufficienze sono categoriche.

Questi i voti:

Gazzetta dello Sport voto 4,5: “Esordio da titolare da dimenticare. Grave errore per Lasagna gol. Non si riprende più”.

Corriere dello Sport voto 4: “Si rovina la giornata con il retropassaggio suicida e non si riprende più“.

Tuttosport voto 4: “Gara da dimenticare”.

Il Mattino voto 4: “Esordio da dimenticare. Incredibile ingenuità che regala il gol a Lasagna, sbaglia il retropassaggio a Meret pressato dall’attaccante bianconero. Un errore pesantissimo non l’unico in una prova molto negativa, la sua prima da titolare in maglia azzurra dopo i minuti finali giocati a Cagliari. Sostituito in avvio di ripresa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caserta, vergognoso furto all’interno dello stadio. A rischio Casertana-Catania

Moncalvo: “Juventus, scontro tra Agnelli ed Elkann. Debiti? Almeno 600 milioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nuova scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 4.7