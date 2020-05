VIDEO – Ospina: “Vogliamo vincere, puntiamo alla Coppa Italia!”

Il portiere azzurro David Ospina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport

Ospina ha parlato della rivalità con Alex Meret:

“Il Napoli lavora a Castel Volturno, in attesa di capire quando si ritornerà a giocare. Gli azzurri sono ancora impegnati su tre fronti: oltre al campionato, ci sono da giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter e gli ottavi di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Con l’arrivo di Gattuso, David Ospina ha avuto molto più spazio tra i pali e spesso è stato preferito nel ballottaggio con Meret. Il portiere colombiano ha parlato a Sky Sport del rapporto con l’allenatore e con il suo compagno di squadra, oltre che degli obiettivi del Napoli per il finale di stagione.

Come ti trovi con Gattuso?

“Abbiamo un rapporto bellissimo, penso che è un allenatore che ti dà molta fiducia ma che allo stesso tempo ti chiede intensità e serietà nel lavoro, questo è molto importante”.

Com’è il rapporto e la rivalità con Meret?

“C’è una sana competizione tra noi, abbiamo un bellissimo rapporto. Alex ha qualità impressionanti, se continua su questa strada diventerà uno dei più grandi portieri d’Italia. Dopo Buffon, qui ci sono ragazzi molto forti”.

Quali sono gli obiettivi per il finale di stagione?

“La Coppa Italia è una grande opportunità, dobbiamo affrontare una squadra fortissima come l’Inter ma abbiamo le qualità per andare avanti. La stessa cosa la dico per la Champions League. Ma ora la cosa più importante è sfruttare questo tempo per farci trovare al meglio quando ci sarà l’ok per la ripresa, poi daremo il massimo per vincere qualcosa”. ”

