La Gazzetta dello Sport – Zielinski ha dato la sua parola all’Inter: addio vicino

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del caso inerente a Piotr Zielinski. Il giocatore è ormai prossimo all’addio, nonostante sia volato a Riad con i compagni di squadra e Mazzarri. Tuttavia, a oggi, il tempo per cercare una nuova intesa con il Napoli è terminato. Il biglietto per il viaggio verso Milano è ormai pronto, considerando l’abilità dei nerazzurri, che nei giorni scorsi sono riusciti a strappare il sì del giocatore con una ricca proposta. A breve tutto questo potrebbe essere trascritto nero su bianco: un triennale (scadenza 2027) da 4,5 milioni di euro netti, più bonus, con un’opzione che prevede il prolungamento per un altro anno.

