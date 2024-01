Corriere dello Sport – Samardzic resta un obiettivo: affare può slittare a giugno

L’edizione odierna del quotidiano, non lascia dubbi: il Napoli è ancora intenzionato a concludere l’affare con l’Udinese, per Lazar Samardzic. Nonostante le avances della Juventus, che si è messa alle calcagna del giocatore, De Laurentiis non tralascia particolari, difatti, le difficoltà riscontrate sono sempre legate alle questioni dei diritti d’immagine e alle commissioni.

Il giocatore intanto è tornato titolare contro la Fiorentina in campionato, e secondo alcuni ragionamenti, potrebbe rimanere all’Udinese fino a giugno. Dunque, la storia si ripete, in estate era nelle mani dell’Inter, ma l’affare è poi saltato a causa di posizioni differenti.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

