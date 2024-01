Napoli, trovato l’accordo con il Verona per il trasferimento di Ngonge in azzurro

Napoli, in arrivo Ngonge dal Verona

Il Napoli e il Verona hanno trovato l’accordo economico per il trasferimento di Cyril Ngonge in azzurro, come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale restano da limare solo alcuni dettagli:

“Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l’accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte tra le due società e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante classe 2000. Superata quindi la concorrenza della Fiorentina, che negli ultimi giorni aveva ripreso i contatti per l’ex Groningen. Fino a questo punto della stagione il classe 2000 ha dato un contributo importante in fase realizzativa alla squadra di Baroni, con 6 gol e 2 assist in 19 presenze fra campionato e Coppa Italia”.

