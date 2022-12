Zielinski, Polonia: “Ora testa alla Francia, Napoli? Possiamo scrivere la storia”

Piotr Zielinski pensa anche al Napoli

Piotr Zielinski pensa al Napoli anche ai Mondiali in Qatar. Il centrocampista della Polonia, che affronterà la Francia agli ottavi di finale, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato della sua Nazionale, della sua squadra di club dedicando anche un pensiero ad Ischia.

Queste le sue parole:

“In nazionale finora non siamo riusciti a giocare bene come potremmo. Ci tiriamo troppo indietro, lasciamo l’iniziativa agli avversari e non va bene. Nel Napoli avviene il contrario, la palla la teniamo noi e abbiamo tante soluzioni per andare al tiro, molti giocatori di altissima qualità. Anche nella Polonia c’è qualità, ma finora non l’abbiamo mostrata. Dopo l’Argentina ora ci concentriamo sulla Francia, passiamo da Messi a Mbappé. E non solo a lui, perché a sinistra c’è Theo Hernandez. Szczesny è uno dei migliori portieri al mondo, ci sta salvando facendo parate incredibili e si merita queste soddisfazioni”.

È l’anno buono per il Napoli? Prima della pausa abbiamo fatto ottime cose e speriamo di riprendere allo stesso modo. Ci aspettano partite molto difficili, in campionato e in Champions: vogliamo andare bene in tutte le competizioni, il Napoli può fare ottime cose e scrivere la storia.

Ischia è un posto meraviglioso, spero che presto tutto vada a posto. Auguro a tutti loro di avere la forza per reagire a quanto è accaduto.

Mi è dispiaciuto molto che l’Italia non si sia qualificata ai Mondiali. È bello avere tanti giocatori impegnati ogni settimana in un campionato bello, difficile e importante come quello italiano e spero che arrivino altri polacchi. Ci sono alcuni ragazzi interessanti, come Skoras che è entrato nel secondo tempo con l’Argentina. Ogni anno ne emerge qualcuno, io seguo molto il campionato polacco e sicuramente fa lo stesso anche Giuntoli”.

Fonte foto: Instagram @zielu_94

