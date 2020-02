‘A jucatella – Atalanta-Roma e Lazio-Inter, brividi a Bergamo e a Roma

‘A Jucatella – Questo turno di campionato promette scintille soprattutto in due partite: Atalanta-Roma e Lazio-Inter

‘A Jucatella – Dopo i risultati dello scorso week end ed approfittando della sconfitta, imprevedibile, della Juventus sul campo del Verona, l’Inter di Conte s’è portata in testa alla classifica, affiancando proprio i campioni d’Italia, mentre la Lazio si trova, adesso, ad una sola lunghezza dal duo di testa. In quarta posizione sale l’Atalanta che si avvicina ad una nuova, e storica, partecipazione in Champions League. Questo fine settimana, ForzAzzurri mette a fuoco due incontri che vedono impegnate queste squadre tra di loro! Stiamo parlando di Atalanta-Roma e del big-match Lazio-Inter.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Atalanta-Roma (sabato 15 febbraio ore 20:45)

A Bergamo si disputa una partita che promette scintille tra due formazioni in piena lotta per un posto in Champions League. Chi rischia di più sono i giallorossi: una sconfitta, infatti, porterebbe lo svantaggio a sei punti! La Roma, però, ci arriva male a questo incontro; ha perso le ultime due di campionato contro Sassuolo e Bologna e non vince da un mese. La Dea è riuscita ad ottenere i 3 punti nelle ultime due uscite lontano da Bergamo (a Firenze e a Torino) mentre in casa la vittoria manca dal giorno dell’Epifania: 5-0 al Parma.

Il consiglio per questa scommessa

Ennesima prova convincente quella della squadra orobica all’Artemio Franchi di Firenze; l’Atalanta ha capovolto la Fiorentina che era passata in vantaggio. La squadra di Gasperini sta disputando un campionato ad altissimi livelli con un gioco sempre propositivo e “fruttuoso”. Dall’altra parte, la Roma arriva, al match spareggio, dopo due stop consecutivi: 4-2 a Sassuolo e il 2-3 dell’Olimpico contro il Bologna di Mihajlovic, mettendo in mostra una fase difensiva a dir poco imbarazzante. C’è poco o niente da salvare in questo periodo per i capitolini ma in Lombardia si giocherà una gara che mette in palio punti pesantissimi nella lotta per un piazzamento in Champions League. I nerazzurri atalantini sono favoriti dall’ottimo momento di forma e dal fattore campo, la Roma non può permettersi ulteriori passi falsi. Sarà una gran bella partita al “Gewiss Stadium”, una battaglia soprattutto sotto porta.

consigliamo: GOL + OVER 2,5

Lazio-Inter (domenica 16 febbraio ore 20:45)

All’Olimpico di Roma va’ in scena il big-match della ventiquattresima giornata che decreterà la contendente della Juventus per lo scudetto. Lazio e Inter si affrontano dopo aver vinto le ultime gare di campionato disputate: i biancocelesti si sono imposti al “Tardini” contro il Parma mentre l’Inter ha ribaltato il Milan in un derby dai contenuti assai spettacolari: da 0-2 a 4-2.

Il consiglio per questa scommessa

La Lazio, con la vittoria ottenuta a Parma, ha praticamente timbrato il cartellino per la prossima partecipazione in Champions League. La formazione di Inzaghi ha ottenuto il diciottesimo risultato utile consecutivo che l’ha portata ad un solo punto del duo di testa Inter e Juve. L’Inter, dopo un primo tempo disastroso chiuso sullo 0-2, è riuscita, con una gran prova di forza, a fare suo il derby e a raggiungere i bianconeri in testa alla classifica. Come già detto in precedenza, quindi, questa partita puo’ rappresentare un vero e proprio crocevia per la lotta scudetto. Lazio che potrà contare sull’appoggio del suo pubblico, Inter che, in formato trasferta, ha ottenuto nove vittorie e non perde dallo scorso maggio. All’Olimpico si prevede una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni e puntiamo sull’esito gol.

consigliamo: GOL

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

