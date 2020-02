‘A jucatella – Il Derby d’Italia e la Roma a Cagliari, i consigli di ForzAzzurri

‘A jucatella – Il Derby d’Italia e Cagliari-Roma, i nostri consigli

‘A jucatella – Siamo giunti alla fase decisiva del campionato di Serie A e la ventiseiesima giornata si chiuderà con lo scontro tra Juventus ed Inter che metterà in palio un pezzo di scudetto. La prima contro la terza; la Juventus che ospiterà, per la prima volta, il grande ex di turno: Antonio Conte. Nel pomeriggio, la Roma andrà a far visita al Cagliari, partita che promette battaglia in mezzo al campo con i padroni di casa che non trovano la vittoria da ben tre mesi. Questo fine settimana, gli occhi di ForzAzzurri cercheranno di “vedere prima” queste due partite: Juventus-Inter e Cagliari-Roma.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Cagliari-Roma (domenica 01 marzo ore 18:00)

Nel capoluogo sardo, la Roma cerca punti Champions e ci arriva dopo la vittoria contro il Lecce all’Olimpico e la qualificazione agli ottavi di Europa League ottenuta in Belgio ai danni dello Gent. I giallorossi sono a soli tre punti dall’Atalanta quarta e affronteranno un Cagliari reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima proprio al “Sardegna Arena” contro il Napoli, e con solo tre punti conquistati nelle ultime nove gare di campionato. Gli isolani scenderanno in campo dopo due settimane poiché la gara che avrebbero dovuto giocare contro il Verona al Bentegodi è stata rinviata per l’emergenza “coronavirus”.

Il consiglio per questa scommessa

Il Cagliari, dopo la vittoria (ultima) contro la Sampdoria dello scorso dicembre, non ha più vinto ed ha raccolto solo tre punti nel suo deludente cammino post Samp. La squadra di Mister Maran, in un momento particolarmente difficile, è chiamata a ripartire per sperare ancora in un piazzamento per le posizioni che contano in chiave Europa League. Dopo tre sconfitte consecutive, la Roma ha strapazzato il Lecce, 4-0 il risultato finale. Giallorossi che stanno vivendo una stagione avara di soddisfazioni, ma possono ancora centrare una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Partita che vede sfidarsi due squadre in uno stato di forma non proprio eccezionale; la Roma arriva al match dopo le fatiche in Belgio mentre il Cagliari tenterà di invertire la rotta dopo gli ultimi tre mesi di risultati deludenti.

consigliamo: 1X + OVER 1,5

Juventus-Inter (domenica 1 marzo ore 20:45)

Allo Juventus Stadium di Torino va’ in scena il big-match della ventiseiesima giornata: Juventus-Inter, il derby d’Italia. La squadra di Sarri, tra campionato e Champions, ha un rendimento molto altalenante in questo periodo mentre l’Inter, dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, arriva alla gara di Torino riuscendo a sistemare, in tutta scioltezza, la pratica Ludogorets in Europa League raggiungendo così gli ottavi di finale. I nerazzurri sono attualmente a sei punti dai bianconeri ma dovranno recuperare la gara contro la Sampdoria saltata per l’emergenza “coronavirus”.

Il consiglio per questa scommessa

I bianconeri, dopo la vittoria di domenica scorsa a Ferrara contro la Spal (2-1) sono stati sconfitti malamente dall’ Olimpique Lione in Champions. Rendimento altalenate dicevamo, visto che i Campioni d’Italia hanno perso tre delle ultime sette gare ufficiali disputate. Numeri non da Juventus, insomma; evidente una fase di stanca degli uomini di Sarri. L’Inter non ha disputato l’ultima gara di campionato, in programma a San Siro contro la Samp ma ha avuto la meglio sul Ludogorets. La squadra di Antonio Conte è a un bivio, non fare risultato all’Allianz Stadium significherebbe abbandonare sogni scudetto con largo anticipo. La partita probabilmente per questioni di sicurezza verrà giocato a porte chiuse per questioni di sicurezza “sanitaria”. Juventus che vorrà riscattare la sconfitta in Champions, Inter che, mentalità del suo allenatore, cercherà soprattutto di uscire dallo “Stadium” con almeno un punto.

consigliamo: 1X + multigol 1-5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

