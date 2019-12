Ancelotti ha presentato la lista, vuole due azzurri all’Everton

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, Carlo Ancelotti non avrebbe perso tempo ad indicare le sue scelte di mercato

Carlo Ancelotti è da pochi giorni il nuovo allenatore dell’Everton, il tecnico ha indicato quali sono i calciatori che vorrebbe allenare, ha fatto tre nomi due dei quali sono suoi ex calciatori in azzurro. Ancelotti vuole Zielinski e Koulibaly, per il polacco la strada è difficilmente percorribile in quando è in dirittura d’arrivo il prolungamento di contratto mentre per il senegalese la strada, pur essendo più onerosa, è più percorribile ma secondo il Daily Star non è detto che entrambi non possano approdare in Premier League dal loro ex mister.

