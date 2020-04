Ascierto:”Senza vaccino difficile tornare alla normalità, Tocilizumab? Aiuta”

La sperimentazione serve a curare

Il Prof. Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale Pascale di Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino nella quale ha espresso alcune valutazioni sull’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid 19. Ecco quanto dichiarato: “A me piace essere onesto. Finché non ci sarà un vaccino la vita non tornerà alla normalità. Mia sperimentazione? Quella serve a curare non a prevenire. Noi potremo dirci sereni quando sarà impossibile contrarre la malattia. Tocilizumab? La sperimentazione è ancora in corso e potrebbe concludersi tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Per adesso mi conforta sapere che molti pazienti ottengono benefici dalla cura ma, restiamo al cauto ottimismo fino alla conclusione della sperimentazione. “Per quanto riguarda lo studio prospettico, invece, questo continua ad andare avanti e i criteri in questo caso sono meno restrittivi rispetto alla sperimentazione e rappresenteranno quella che si chiama esperienza di ‘real world’. Al momento non ci sono dati, ma la sensazione resta quella dei pazienti trattati prima della sperimentazione dell’off label e la parola d’ordine rimane la stessa: cauto ottimismo“.

