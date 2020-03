Barbano: “Ronaldo pensa di essere il padre eterno”

Barbano addita la stampa in generale, complice della trasformazione in divinità di calciatori come Cristiano Ronaldo:

“Abbiamo allevato una generazione di bamboccioni miliardari, non si può chiedere ad un Ronaldo che è convinto di essere padre eterno, perché la stampa ha fatto la sua parte in quest’opera di convincimento,che rispetti la quarantena. E’ un mal costume disgustoso, ma attiene al nostro rapporto con la divinità calciatore a cui bisognerebbe chiedere di calcio e non di altro, godono di privilegi che non dovrebbero meritare. Se il campionato ricomincia e Dybala torna a segnare e Ronaldo torna a svettare in alto, ci innamoreremo di nuovo, purtroppo. Avere un diaframma di pensiero critico attorno a queste cose, non sarebbe male per valutare gli uomini per quel che meritano.”