Mirabelli:”Milk attaccante top. Spero resti”

L’elogio all’attaccante polacco

Massimilano Mirabelli ex ds del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si è discusso dell’attaccante azzurro Arek Milk, ecco quanto dichiarato: “Milik era un mio vecchio pallino, dai tempi dell’Inter. Lo conosco molto bene e lo avrei voluto al Milan. Ha guadagnato molto andando al Napoli, con una valutazione molto alta e tutto è diventato molto complicato. Milik è un giocatore importante. Io mi auguro che non vada via dal Napoli perché è secondo me un attaccante di fascia alta e può giocare in qualsiasi club importante”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milenkovic, il Napoli ci prova

Regione Campania, oggi 400 tamponi. Solo 43 positivi

Rrahmani:”Da Luglio sarò del Napoli, ma non so cosa succedrà”

Chiariello su ADL:”Un presidente maturo, fondamentale la sua esperienza”

Tonelli, padre, racconta l’emergenza Coronavirus da medico e da genitore

Lecce, Sticchi Damiani: “Ecco un piano per salvare il calcio dai danni economici”

Amazon – Si studia l’offerta per trasmettere il calcio italiano

Mauro:”Playoff? Spettacolo, ipotesi che mi piace”

L’ipocrisia di Cellino e Ferrero. De Laurentiis mette a disposizione la sua esperienza imprenditoriale

Coronavirus, l’Inter considera conclusa la stagione di Serie A!

Everton, parte l’assalto ad Allan. Richiesto da Ancelotti

Il Cagliari cerca un centrale, il sogno è Maksimovic

Serie A, i club vogliono il taglio degli stipendi

Lettera di De Luca al Governo: “Sud abbandonato: senza aiuti, non ci resta che contare i morti!”

CONTENUTI EXTRA

Drone dei Carabinieri su Scampia

Laureati Medicina, siamo con malati