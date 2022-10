Bergonzi: “Il rigore per il Napoli andava fischiato”

Mauro Bergonzi parla del rigore fischiato al Napoli nella gara contro la Cremonese

Il Napoli ha battuto la Cremonese per 4-1 nell’ultimo impegno in campionato. Gli azzurri hanno aperto le marcature su calcio di rigore. L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato l’episodio a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.

Queste le sue parole:

Rigore Napoli? “Era un penalty da fischiare. In quella circostanza la scelta dell’arbitro è stata soggettiva. C’è stato quel momento di indecisione, non è stato subito assegnato il rigore, ma lo sgambetto era evidente. Forse Orsato non avrebbe fischiato quel tiro dal dischetto, ha un regolamento personale… Ma quello del Napoli era un rigore da assegnare. Il Var, tuttavia, sarebbe potuto intervenire in quella circostanza, se non fosse stato fischiato il penalty. Non è stato necessario perché l’arbitro era posizionato molto bene, ha diretto la gara in modo eccellente. Era sereno e tranquillo”.

Fonte foto: Flickr

