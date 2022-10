Jorginho: futuro in Liga? Avvistato a Barcellona il procuratore

Jorginho potrebbe vestire la maglia del Barcellona

Possibili sirene spagnole per Jorginho. Il centrocampista ex Napoli è in scadenza di contratto con il Chelsea e nelle ultime ore il suo agente Joao Santos è stato avvistato a Barcellona. A riportarlo è la redazione di Tuttomercatoweb, secondo cui non sarebbe da escludere che ci siano già contatti avviati tra le parti.

Fonte foto: Instagram @jorginhofrello

