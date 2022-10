Kim, parla l’intermediario: “L’avevo già proposto al Napoli tempo fa”

Kim era già nell’orbita Napoli da diverso tempo

Il Napoli ha trovato in Kim Min-Jae un nuovo pilastro difensivo dopo l’addio in estate di Kalidou Koulibaly. Il difensore ex Fenerbahce era è però già da tempo nell’orbita Napoli, lo riferisce il suo intermediario Fulvio Marrucco ai microfoni di Radio CRC.

Queste le sue parole:

“Lo proposi tempo fa, ma poi non si intraprese nessuna trattativa. Era il momento in cui tanti calciatori volevano andare via dalla Cina perché gli stipendi erano stati ridotti, quindi parecchi giocatori avrebbero gradito trasferirsi. Tra questi c’era anche Kim che ho proposto al Napoli, ma all’epoca il Napoli era sufficientemente organizzato sulla retroguardia. In questo momento credo che al di là di tutto ciò di cui si discute in questo periodo meraviglioso, il punto chiave è il contratto di Cristiano Giuntoli”.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3

