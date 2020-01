Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Kumbulla: tutto rinviato a giugno

Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale dà gli aggiornamenti su Kumbulla. Tutto rinviato a giugno, almeno sembra essere questa la decisione presa da Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona ha incontrato nella notte il Napoli insieme ai propri agenti, per discutere del progetto tecnico ed economico che il club azzurro ha previsto per lui.

Nonostante l’accordo già raggiunto tra i due club, il classe 2000 ha deciso di prendere tempo, rinviando tutto a fine stagione per prendere una decisione ponderata, non condizionata dagli ultimi giorni di mercato. Incontro positivo dunque ma niente firma per Kumbulla, con l’Inter che dunque resta vigile pronta ad inserirsi nonostante manchi l’accordo economico con il Verona.

