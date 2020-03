Calciomercato Napoli, intesa con Zielinski per il rinnovo: le cifre

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dopo Mertens toccherà a Piotr Zielinski rinnovare con il Napoli. Ecco tutti i dettagli. Il contratto di Zielinski scadrà a giugno 2021, mentre il suo stipendio è di 1,1 milioni a stagione. Il Napoli gli ha offerto il rinnovo a 2,5 milioni fino al 2024, ma pretende di inserire nel nuovo accordo, una clausola di 100 milioni di euro.

Condizione che è stata rigettata dal giocatore che l’accetterebbe soltanto se non superasse i 60 milioni. E su questo punto la discussione s’è interrotta nelle scorse settimane, ma c’è la volontà delle parti a riprenderla quanto prima. Non è escluso che già la prossima settimana possa esserci un incontro tra il presidente e il giocatore per trovare l’accordo. Probabile che l’intesa verrà raggiunta sulla base di una clausola di 80 milioni.

