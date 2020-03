Napoli, pronto un triennale per Hysaj: ma in estate potrebbe andare via comunque

I colleghi dell’edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul calciomercato della SSC Napoli. E gli altri rinnovi? Tre nomi in prima linea, ovvero Maksimovic, Zielinski e Hysaj. Il polacco, dopo i tentennamenti delle ultime settimana, ha fatto sapere al ds Giuntoli che i suoi agenti sono pronti a tornare a Napoli per firmare.

Non dovrebbero esserci altri intoppi anche se la questione dei contratti da prolungare è la vera spina nel cuore dei calciatori, altro che multe. In molti vanno avanti con contratti firmati tre anni fa e sono convinti da tempo di meritare ingaggi più alti. Ma non è che a ogni stagione lo stipendio può essere ritoccato. Hysaj ha appuntamento per la prossima settimana: firmerà un triennale e poi si vedrà.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, decise le sedi per le finali di Europa Leauge e Supercoppa

Auriemma: “ADL pensa ad un Napoli gestito dalla coppia Gattuso-Giuntoli”

Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro con il legale

Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Chiariello:”Risultato bugiardo, è stata la più bella partita del Napoli di Gattuso”

Caos rinvii, Spadafora:”Ha deciso la lega, ora garantire regolarità”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg