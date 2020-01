Calciomercato Napoli, offerta per un difensore: le ultime

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato affinchè possa dare a Gattuso una squadra che possa recuperare e scalare posizioni in classifica. Oltre alle situazioni in entrata, la società si sta muovendo molto per sbrigare anche diverse operazioni in uscita. Proprio per è stato ceduto Ciciretti all’Empoli, e oggi potrebbe essere la giornata di Tutino (sempre all’Empoli) e di Tonelli alla Sampdoria. Anche altre operazioni potrebbero concludersi, ma il Napoli non vuole rivoluzionare la propria rosa senza un senso.

Napoli, Luperto piace al Genoa: la risposta degli azzurri

Secondo Gianluca Di Marzio, il Genoa avrebbe chiesto ai partenopei Sebastiano Luperto, impegnato nelle ultime partite causa l’infortunio di Maksimovic e di Koulibaly. Secca la risposta del Napoli che avrebbe rispedito al mittente la proposta, ritenendo al momento il difensore italiano incedibile.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Club inglese sulle tracce di Mertens, superato l’Inter

Tonelli lascia il Napoli, domani atteso per le visite mediche

UFFICIALE – Ciciretti non è più un calciatore del Napoli, ricomincia dalla Serie B

Corbo: ‘Il ciclo del Napoli è finito a Firenze”

Il Napoli riproporrà Di Lorenzo centrale, ancora out Koulibaly e Maksimovic

Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri

Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi

Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose”

Ti potrebbe interessare anche:

Attacco in Nigeria, morti tre soldati

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri