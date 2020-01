Napoli, questione multe: è guerra sulla scelta dell’arbitro

Un problema continua ad incombere sul Napoli e sulla serenità dei giocatori. La questione multe è ancora irrisolta.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne parla. Le sanzioni richieste dal club ammontano a quasi 2,5 milioni ed è stata avviata la procedura degli arbitrati, uno per ognuno dei 24 giocatori. Il Napoli ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi da formare il giuslavorista Bruno Piacci. I giocatori hanno nominato diversi altri esperti come arbitri. L’istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di sei giocatori del Napoli è clamorosa.

La situazione dunque non è delle più tranquille, ma si sta provando a lavorare per calmare le acque e provare quantomeno, per il momento, a pensare soltanto al lavoro e alla prossima partita.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Club inglese sulle tracce di Mertens, superato l’Inter

Tonelli lascia il Napoli, domani atteso per le visite mediche

UFFICIALE – Ciciretti non è più un calciatore del Napoli, ricomincia dalla Serie B

Corbo: ‘Il ciclo del Napoli è finito a Firenze”

Il Napoli riproporrà Di Lorenzo centrale, ancora out Koulibaly e Maksimovic

Kalidou Koulibaly devolve vestiti e denaro ai più poveri

Infortunio Malcuit – Il suo rientro in campo è previsto tra due mesi

Manolas: “Momento complicato, con l’Inter 18 occasioni non sfruttate! Coppia con Kou? Mi fa sorridere sentire certe cose”

Ti potrebbe interessare anche:

Attacco in Nigeria, morti tre soldati

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri