Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: accordo fino al 2025, le cifre

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a breve Lorenzo Insigne si incontrerà con De Laurentiis per discutere il rinnovo dell’attuale contratto in scadenza nel 2022. Per la rosea non dovrebbero esserci problemi, alla fine le parti si accorderanno così Lorenzo potrà chiudere la carriera con la maglia del Napoli. Ecco i dettagli.

E’ nelle volontà delle parti giungere ad un accordo che dovrebbe prevedere una nuova intesa fino al 2025 con tanto di adeguamento economico rispetto ai 5 milioni di stipendio attuale. Ad assisterlo, probabilmente, ci sarà Vincenzo Pisacane, il manager che cura gli interessi di Danilo D’Ambrosio e Pastorello.

