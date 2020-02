Calciomercato Napoli, si pensa a Scamacca: il Sassuolo chiede tanto

Gianluca Scamacca è esploso ad Ascoli. Le prestazioni del bomber ventunenne e i 7 gol in 17 partite hanno fatto crescere l’interesse nei suoi confronti. Il Sassuolo a gennaio ha chiuso le porte ai 10 milioni più bonus messi sul piatto dal Benfica, ma in estate sarà più difficile dire no a cifre monstre come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il numero uno dei portoghesi Luis Filipe Vieira si è fermato diversi giorni a Milano per provare il colpaccio, fino ad arrendersi al no ferreo di Carnevali. Non è un segreto il corteggiamento del Torino per Scamacca, che oggi viene valutato oltre 20 milioni. Una cifra importante, che ha rimandato anche le ambizioni di Milan, Roma e Napoli. Sempre che il Sassuolo non decida di lanciarlo in Emilia chiudendo ogni discorso

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce, il Presidente Damiani: “Su Milik era rigore, il contatto c’è”

Ultras Curva B: “Siamo stanchi, allo stadio non entreremo più”

Focus rigori a favore, al Napoli ne mancano ben 15!

CdA Napoli, cifre in rialzo: in Serie A nessuno come De Laurentiis, i familiari e Chiavelli!

Boggi: “Nicchi, pericolo ventennio come con Mussolini”

L’ex arbitro Bergonzi: “Giua richiamato dal Var, aveva l’obbligo di rivedere l’azione!”

Napoli penalizzato dalla classe arbitrale: se ne parla a Radio Marte

Pistocchi: “Napoli penalizzato dalla classe arbitrale! Mancano 12-13 rigori in questo campionato!”

Napoli, Lobotka bocciato: “Passeggia in mezzo al campo”

UFFICIALE – Napoli e Kappa rinnovano per altri due anni

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.