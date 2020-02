Colonnese: ”Il problema del Napoli è difensivo. Settimana importante per l’Inter”

“E’ una settimana importante per l’Inter, che ha dimostrato di avere carattere e di crederci: può puntare a qualcosa che a inizio anno era insperato, adesso ha due partite che possono continuare a dimostrare la sua forza e ha alternative importanti per far fronte agli impegni ravvicinati.

Nel derby l’aspetto più importante è stata la convinzione di venir fuori da una situazione complicata come quella del primo tempo. Nel secondo l’Inter è tornata ad essere la squadra che si era vista quest’anno, con voglia cattiveria e personalità, e poi c’è stata la spinta del pubblico che ha dato una iniezione di fiducia importante.

L’Inter ha vinto anche senza Handanovic, non so se prenderà un altro portiere ma ha fatto fronte anche a questa emergenza vincendo pure con Padelli: vedremo se Handanovic tornerà ma l’Inter è forte nella testa ed è molto pericolosa per tutti”.