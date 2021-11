Cannavaro: “Scudetto? Questo è l’anno buono, vi spiego perché…”

L’ex capitano del Napoli è convinto che questo possa essere l’anno del trionfo azzurro

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, nelle quali parla di Napoli e Milan, entrambe in cima alla classifica con 31 punti.

Queste le sue parole:

“E’ l’anno buono e la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto. Non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide. E sono convinto il Napoli sia più forte anche del Milan. Non si tratta solo dell’ottima partenza, parlo di equilibri di squadra.

Lo penso ancor di più dopo il derby vinto in quella maniera. Contro un avversario che ha dato il meglio di sé. Quando giochi tre partite a settimana non puoi essere sempre brillante. E un campionato lo vince sempre la squadra che prende i tre punti anche quando magari non gioca al top, come il Napoli a Salerno “.

