Caso Juve-Napoli: probabile “compromesso”, ecco cosa rischiano gli azzurri

In attesa della decisione del giudice sportivo, sorgono diverse ipotesi su quello che potrebbe essere il verdetto finale

C’è grande attesa per capire quale sarà la sorte del Napoli per quanto riguarda la situazione Juve-Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis si è trovato nel mezzo di un vero e proprio linciaggio mediatico, ma ciò che realmente importa è la decisione che verrà presa dal giudice sportivo, che è attesa per settimana prossima.

Nell’attesa della decisione ufficiale spunta un’ipotesi che pare essere la più probabile. Da come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport al Napoli un punto verrà probabilmente assegnato un punto di penalizzazione per il mancato rispetto del protocollo (niente bolla a seguito della positività di Zielinski) ma non 3-0 a tavolino. La partita all’Allianz Stadium verrà probabilmente rigiocata in data 13 gennaio.

