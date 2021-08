Castel di Sangro, il report: affaticamento per Zielinski, personalizzato Mertens e Lozano

Castel di Sangro, il report di oggi

Castel di Sangro, il report di oggi: al mattino la squadra ha svolto una prima fase di possesso con le mani e piedi.

Successivamente partita a campo ridotto. Finale dedicato al lavoro tattico.

Ghoulam ha svolto parte di seduta con la squadra e parte lavoro personalizzato in campo.

Contini, Mertens, Manolas e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Nel pomeriggio seconda sessione di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro.

Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto esercitazione tattica e esercizi con conclusioni in porta.

Zielinski ha svolto piscina per un affaticamento.

Contini lavoro in piscina.

Ghoulam si è allenato parte in squadra e parte personalizzato in campo.

Mertens e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Manolas ha svolto la seduta in gruppo.

