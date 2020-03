Castrovilli si allontana, su di lui una big da rifondare

Il portale calciomercato.com indica tre buoni motivi per il cambio di maglia per Castrovilli:

Il primo, come detto, è Kakà, idolo di Gaetano. “Al provino del Bari, da piccolo, mi sono presentato indossando la maglietta di Ronaldinho, ma mi piaceva tantissimo anche Kakà. Poi, pur non spiegandomi ancora il perché (sorride, ndr), ricordo che avevo un dvd di Shevchenko. Guardavo spesso il Milan”, ha svelato Castrovilli in una recente intervista. Il secondo è un posto da titolare fisso. Più agguerrita la concorrenza sia all’Inter che alla Juve, più facile trovare spazio e continuità in un Milan che sarà rivoluzionato per l’ennesima volta negli ultimi anni. Il terzo è Lucas Paquetá, che ha perso le certezze al Milan e interessa molto alla Fiorentina sin dallo scorso mercato di gennaio. I rossoneri lo valutano circa 30 milioni di euro, potrebbe essere il brasiliano la carta giusta per abbassare la richiesta cash della Fiorentina che supera già i 40 milioni di euro. Nessuna trattativa per il momento, ma Castrovilli è anche nelle idee future del Milan.