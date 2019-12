Cecchi: ”Amrabat e Rrahmani? Il Napoli ha giocatori migliori in quel settore”

Cecchi sul mercato del Napoli: forse Gattuso avrebbe più bisogno di un Jorginho, di un Torreira

Stefano Cecchi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Cecchi -tra l’altro- su Amrabat e Rrahmani nel mirino del Napoli.

Queste le sue parole:

SU VIDAL ALL’INTER

“E’ una bella suggestione. Se Vidal è quello che ho ancora negli occhi, rafforzerebbe non poco la mediana nerazzurra. Mi chiedo però se 40 milioni complessivi per un 32enne non siano un azzardo…”.

CECCHI SU AMRABAT E RRAHMANI AL NAPOLI

“Rrahmani è un buon stopper ma il Napoli ha giocatori migliori in quel settore. Su Amrabat posso solo applaudire all’operazione che l’ha portato a Verona, ma è un altro Allan. Forse Gattuso avrebbe più bisogno di un Jorginho, di un Torreira”. SU IBRAHIMOVIC

“Le pagine migliori di questo giocatore il Milan le ha già lette sette anni fa. Non so che giocatore ci restituisca tutto questo tempo, ere geologiche nel calcio. La MLS è un campionato non allenante. Quando fai certe scelte, stacchi mentalmente e perdi qualcosa”.

CECCHI SU IACHINI

”Picchia Beppe’ non era un inno alla violenza ma al coraggio e all’affetto. Come si fa a non voler bene a Iachini? Bisogna dire che in questo momento, però, che lui in questo momento non identifica il sogno ma la medicina”.

SUL GENOA

“E’ una delle squadre che più mi ha sorpreso in negativo, ma non servono grandissimi correttivi per rimetterla in carreggiata. Ci si aspettava sicuramente di più da Schone e Pinamonti”.

SUL MILAN

“Ridursi a richiamare Ibrahimovic è il termometro più evidente del fallimento delle ultime campagne acquisto. E’ una toppa al disastro tecnico combinato da chi ha gestito il Milan in questi anni”. Conclude Cecchi.