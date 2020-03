Clamoroso – Gasperini contrario allo stop: “Io non avrei fermato il calcio”

Clamoroso – Gasperini contro lo stop al calcio: “Bisognava andare avanti con le porte chiuse”

News – L’allenatore dell’Atalanta, dopo lo storico passaggio ai quarti di finale di Champions della sua squadra, ha analizzato il momento che sta vivendo il calcio in questo periodo di emergenza sanitaria: “Il calcio come antidepressivo, come forma di sopravvivenza, è così che lo considero”. Parole e pensieri di Gian Piero Gasperini che ha parlato al Corriere dello Sport dopo la grande impresa contro il Valencia in Champions League. “Le abitudini sono importanti e non solo per noi italiani. La visione di una partita, una parentesi di leggerezza, può risultare addirittura terapeutica. Hanno voluto dare un segnale forte, bah… Bisognava andare avanti con le porte chiuse. Io la penso così”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gazzetta – De Laurentiis a fine stagione: mini rivoluzione, 2-3 titolari via

VIDEO – Insigne sui social: “M’arraccumman: stateve a casa!”

Napoli sta rispondendo molto bene al virus. La UEFA valuta rinvio Europei

Coronavirus, secondo caso in Serie A: l’ex Napoli Manolo Gabbiadini

Calciomercato Napoli, il Psg vende Neymar: Tuchel vuole Dybala e Koulibaly

Ora è ufficiale: Campionato primavera sospeso

Ugolini:”Adesso il calcio passa in secondo piano, la funzione sociale non conta”

Barça-Napoli, i biglietti saranno rimborsati. Campionato da fermare

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite