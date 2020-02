Condò: “Il Napoli può giocarsela con il Barcelona, sono cambiare tante cose fra i catalani”

Paolo Condò sulle pagine dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Barcellona:

“Nei cinquanta giorni passati da quel 16 dicembre, però, il panorama è cambiato su entrambi i fronti in modo importante, tanto che al fixing odierno il confronto sembra apertissimo. In realtà manca ancora tanto alle due partite: venti giorni all’andata e quaranta al ritorno, lo scenario fa ancora in tempo a cambiare. Ma in quale direzione? Le rispettive dinamiche autorizzano a pensare in quella ulteriormente favorevole al Napoli. Molte cose sono cambiate al Barcellona, dell’era Guardiola non è rimasto praticamente nulla, se non Leo e un paio di scudieri come Piqué e Busquets, poca cosa rispetto allo squadrone che a volte – forte del suo gioco – schierava undici uomini provenienti dal vivaio. Se c’è un momento nel quale il Barça è stato debole, è questo. E dunque sì, il Napoli può giocarsela”.