La Gazzetta dello Sport – Contini-Napoli, la Samp frena: serve prima un sostituto.

Secondo il quotidiano, Napoli e Sampdoria, dopo aver concluso l’operazione tra Bereszynski e Zanoli, hanno rinviato la terza operazione. Ovvero, quella del ritorno di Nikita Contini al Napoli, il cui cartellino è di proprietà partenopea: “La Samp ha bisogno di tempo per trovare un’alternativa come secondo. Mentre gli azzurri vogliono capire le intenzioni di Salvatore Sirigu, perché se l’esperto sardo partirà, il rientro di Contini diventa non più differibile”.

Fonte foto: Instagram @nikitacontini

