La Gazzetta dello Sport – Sos Napoli, Stankovic senza difesa dopo un addio e una squalifica.

Dopo la partenza di Bereszynski e la squalifica di Amione, Dejan Stankovic è in seria difficoltà per quanto riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto testimoniato dal quotidiano, il tecnico dovrà studiare qualcosa per cercare di fermare l’attacco del Napoli, prendendo in considerazione l’arrivo di Zanoli.

“Murillo centrale e Nuytinck a sinistra, se dovesse recuperare Colley, o l’olandese centrale se toccasse invece a Murru una maglia da titolare. Certo è che dover rinunciare probabilmente al polacco all’antivigilia di una gara così delicata complica non poco i piani del tecnico serbo, che deve già fare i conti con l’infermeria piena.