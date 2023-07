La Gazzetta dello Sport – Contratto a vita per Di Lorenzo: accordo fino al 2028 col Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato la durata e la cifra che legherà Giovanni Di Lorenzo a vita con il Napoli. Come promesso dal club, il capitano ha raggiunto finalmente l’accordo per il suo nuovo contratto: andrà in scadenza nel 2028, quando avrà 35 anni. Guadagnerà circa 3 milioni netti a stagione, esaudendo il suo desiderio di legarsi a vita con il club e con la città, alla quale è molto legato.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

AD Sassuolo Carnevali annuncia la cessione di Frattesi: il nuovo club

Gara amichevole Napoli-Spal, biglietti in vendita: prezzi e modalità d’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, accordo con Reijnders raggiunto