Coppa Italia, scartata la proposta del Napoli: le ultime

Non è facile orientarsi in questo momento con il calendario di Serie A, tra tanti rinvii e mille ipotesi di recupero delle gare fin qui rinviate a causa dell’allarme Coronavirus. Sono due, però, al momento le soluzioni che, secondo Sportmediaset, la Lega Calcio sta prendendo in considerazione. La prima è di recuperare le sei partite della 26a giornata nel prossimo fine settimana, con la 27a giornata che si giocherebbe, in tal caso, per intero il week end del 13 maggio. L’altra opzione, invece, è la seguente: “Scivolamento della 26esima giornata al 13 maggio, con il prossimo weekend di campionato che verrebbe riscritto seguendo il decreto governativo: si giocherebbe dunque sabato e domenica a porte aperte dove è possibile spostando al lunedì successivo le partite soggette a restrizioni”.

Scartata, dunque, la proposta del Napoli di far giocare queste gare come un turno infrasettimanale spostando le due semifinali di Coppa Italia in programma per mercoledì e giovedi.

