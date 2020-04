Coronavirus, il Governo va verso proroga misure restrittive. I dettagli

Coronavirus, il Il Governo va verso la proroga per altri 14 giorni delle misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile.

Coronavirus, il Governo va verso la proroga per altri 14 giorni delle misure restrittive e di isolamento previste dal dpcm in scadenza il 13 aprile. Lo svela l’agenzia di stampa ANSA, che fa il punto sulla valutazioni che il Governo sta facendo in queste ore relative a un piccolo allentamento delle misure: si sta studiando, infatti, la riapertura dopo le feste pasquali di alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento.

Nel pomeriggio, il premier Conte incontrerà i rappresentanti delle tre principali sigle sindacali per valutare con loro le misure di contenimento da mettere in campo per le attività produttive dopo il 13 aprile.

