Napoli, Gattuso potrebbe liberarsi entro il 30 aprile: ma senza clausola

A fine aprile scade la clausola che gli permette di liberarsi ma l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non la sfrutterà, come racconta il Corriere dello Sport.

Entro il 30 aprile il tecnico potrà esercitare la clausola, a fronte del pagamento di una penale, e risolvere unilateralmente il contratto un anno prima della scadenza naturale: non dovrebbe accadere assolutamente nulla. Successivamente la palla passerà a De Laurentiis, che potrà sciogliere il rapporto unilateralmente entro il 10 giugno con una penale.

Teoria che molto difficilmente sarà messa in pratica anche alla luce di quanto è accaduto il 6 marzo, in occasione della riunione tra presidente e allenatore andata in scena a Castel Volturno: aveva il sapore di un rinnovo embrionale. Di un prolungamento tra gentiluomini, a dispetto delle clausole.

