Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens in stand-by: la situazione

Silenzio assoluto: la questione stipendi, in casa Napoli, è ancora congelata. Tutto fermo, tutto tace anche per quanto riguarda il rinnovo contrattuale dell’attaccante belga Dries Mertens, come racconta il Corriere dello Sport.

Situazione congelata. Proprio come nel caso del rinnovo di Mertens: un’altra priorità finita nel freezer. In ballo c’è sempre la storia della richiesta di multe comminate dal club alla squadra dopo l’ammutinamento del ritiro post Salisburgo: un aspetto che Mertens ha affrontato anche in occasione dell’incontro con De Laurentiis. A tema rinnovo: Dries, all’epoca, chiese al presidente di rivedere la sua posizione, di ammorbidirsi, ma da quella data è passato oltre un mese. E oltre alle multe, e agli stipendi, nel congelatore è finito anche il suo contratto.

