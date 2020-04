Coronavirus Campania, De Luca: “A Pasqua e Pasquetta, intensificati i controlli”

Coronavirus Campania, De Luca in vista di Pasqua e Pasquetta intensifica i controlli

Notizie Napoli – Coronavirus Campania, De Luca in vista di Pasqua e Pasquetta raccomanda a Comuni, Prefetture, aziende e concessionari di trasporto di «intensificare, da oggi e fino al 13 aprile» i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti «al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni» in vigore, in particolare il divieto di spostamento da un comune all’altro valido a livello nazionale.

In caso di trasgressione andranno applicate le sanzioni statali (multa da 400 a 3000 euro) e la quarantena per 14 giorni prevista dall’ordinanza regionale in vigore. Il governatore ha inviato in proposito una lettera a tutte le istituzioni ed aziende competenti. Lo riporta l’edizione online de Il Mattino.

