De Canio: “Napoli? Gattuso ha ereditato una situazione difficile, ma ha il carattere forte”

De Canio: Gattuso è stato molto bravo nonostante non abbia una grande esperienza da allenatore. Lo ha aiutato il carattere forte

Luigi De Canio, allenatore ex Napoli, Genoa e Udinese, è intervenuto a Radio Sportiva facendo il punto sulla lotta salvezza in Serie A e sul Napoli di Gattuso.

Queste le parole di De Canio:

SULLE PARTIRE A PORTE CHIUSE

“Credo che in questo momento ci voglia da parte di tutti una dimostrazione di buon senso e di responsabilità. E’ successo qualcosa di particolarmente grave che riguarda tutta la società italiana e mondiale, il calcio deve attenersi alle misure prese dal governo. Il calcio non può essere fuori dalle regole, i dirigenti ed i presidente devono mettere da parte gli interessi di parte per far funzionare la macchina”.

SU QUANTO LE SQUADRE POSSONO RISENTIRE DEL TIRA E MOLLA SULLE GARE

“Il problema è di carattere mondiale, sicuramente i giocatori lo stanno capendo. Non ci si può creare degli alibi perché la cosa riguarda indistintamente tutte le squadre”.

DE CANIO SUL LECCE

“Nonostante la batosta subita contro l’Atalanta, ha dimostrato una certa solidità. La realtà giallorossa è abituata a vivere questa situazione. Giocano bene, hanno la loro mentalità e a gennaio la squadra è stata arricchita di esperienza e talento. Hanno buone chance di salvarsi”.

DE CANIO SULLA GESTIONE GATTUSO A NAPOLI

“Gattuso ha ereditato una situazione difficile non tanto per gli aspetti tecnico-tattici ma per quello che si era venuto a creare nello spogliatoio. E’ stato molto bravo nonostante non abbia una grande esperienza da allenatore. Lo ha aiutato il carattere forte, ha toccato le corde giuste della squadra aiutandola ad esprimersi magari in maniera meno belle rispetto al passato ma molto pratica”. Conclude De Canio.

