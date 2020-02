Eto’o contro Sarri: “A questa Juve manca qualcosa, eppure ha Ronaldo”

L’ex calciatore di Inter e Sampdoria Eto’o, ha espresso il suo parere sul gioco di Sarri ai colleghi de La Gazzetta dello Sport

Secondo l’attaccante manca ancora qualcosa alla Juventus di Maurizio Sarri:

“L’allenatore della Juventus è diverso rispetto a quello dell’Empoli o del Chelsea: in Toscana giocava in un certo modo, con personalità costruendo da dietro. Ed era bellissimo. Vedo la Juve e non so: hanno Cristiano Ronaldo, il migliore di tutti i tempi, oppure Dybala, un altro fenomeno. Infatti mi piacerebbe rivedere il Sarri di Empoli, potrebbe dare veramente tanto: credo manchi ancora qualcosa, me ne sono accorto guardando la partita contro la Spal”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ex arbitro sentenzia – Il rigore di Brescia non andava assegnato

VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

Ultim’ora shock, scontri in autostrada tra tifosi baresi e leccesi

Napoli-Barcellona non c’è rivalità tra i tifosi, ecco il piano sicurezza

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus in Italia, come ci possiamo difendere

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts