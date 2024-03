Europeo a rischio per Raspadori, urge un cambiamento

Secondo il quotidiano Il Mattino Giacomo Raspadori potrebbe non essere convocato da Luciano Spalletti per i prossimi Europei.

Giacomo Raspadori potrebbe non partecipare ai prossimi Europei di calcio

Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino:

“Jack dovrà sudare, sgobbare e magari segnare per far parte della Spedizione azzurra che difenderà il titolo in Germania da giugno prossimo. E pensare che Raspadori è sempre stato una sorta di talismano per Spalletti. Sia con il Napoli, sia con la Nazionale. L’allenatore dello scudetto infatti, nella passata stagione, lo ha impiegato gioco forza con il contagocce, ma quando lo ha fatto ha sempre avuto risposte convincenti dall’ex Sassuolo chiuso com’era (e com’è) da Osimhen all’ombra del Vesuvio. Le sue reti – poche ma decisive – hanno messo il sigillo sul tricolore. In Nazionale, il neo Ct lo ha sempre convocato ed impiegato. A volte dall’inizio, altre a partita in corso, altre ancora con il contagocce (come con il Venezuela). Per lui appena però un gol ed un assist in 7 presenze con Spalletti. Anche quest’anno le reti di Jack – sebbene poche – si sono rivelate comunque importanti per i campioni d’Italia, ma rischiano di non bastare per la Nazionale. Score e prestazioni rischiano di non bastare per Euro 24. Urge un cambio di rotta. La Nazionale chiuderà la tournée americana domani sera con l’Ecuador. Poi due amichevoli in Italia con Turchia e Bosnia Erzegovina (a inizio giugno) prima di difendere il titolo in Germania. Il tempo stringe…”