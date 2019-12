Fabian Ruiz vuole tornare in Spagna?

Tweet on twitter

Il fuoriclasse di Spagna che tutti ci invidiano.

Pierpaolo Matrone, giornalista, traccia un bilancio di Fabian Ruiz adesso che, purtroppo, il Napoli ha enormi difficoltà nel gioco ed una classifica che non è del tutto preoccupante, ma che appena dopo le festività natalizie potrebbe diventarlo.

Lo spagnolo è diventato un centrocampista normale così come tanti ce ne sono in giro? Che cosa è successo al fuoriclasse che lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato con la maglia azzurra partenopea?

“Al Real Betis è esploso, durante la gestione-Ancelotti al Napoli s’è consacrato e nel corso della stessa era ci ha detto tutto e il contrario di tutto”.

“Dal magnifico primo anno a questa seconda stagione fin qui da dimenticare, in cui ha inanellato una serie di sette prove negative consecutive, incappando in una crisi forse anche più profonda di quella che vive la sua squadra”.

Sarà che fino ad adesso ha dovuto snaturare il proprio gioco in un ruolo a lui non congeniale? Contro il Parma ha giocato da mezzala destra ed i risultati sono stati allo stesso modo negativi.

Probabilmente il ragazzo è in attesa di una chiamata spagnola che possa riportarlo in patria nel centrocampo madrilista, ambizione che Fabian non ha mai nascosto.

Diamogli ancora fiducia, anzi confidiamo nella grande voglia di Gennaro Gattuso di risollevare il Napoli dalla palude dove è finito, riconsegnando ad ognuno dei suoi calciatori il proprio ruolo in campo, cosicchè anche Fabian potrà ritrovare la fiducia in se stesso e tornare ad essere il fuoriclasse che tutta Europa ci invidia.

