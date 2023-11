Garcia-Napoli, Matri: “Lui ha colpe ma squadra poco predisposta”

Alessandro Matri ha espresso la propria opinione sul percorso fatto da Rudi Garcia sulla panchina del Napoli.

L’ex attaccante Alessandro Matri è intervenuto ai microfoni di Dazn, nel corso della trasmissione “Tutti bravi dal divano”, ed ha parlato di Rudi Garcia e del percorso che ha fatto a Napoli.

“Probabilmente tutte le colpe sono di Rudi Garcia ma secondo me anche i giocatori erano poco predisposti, perché non volevano l’addio di Lucano Spalletti, anche perché ad ogni problema subito c’erano quei gesti. Garcia ha creato malumori, ma la squadra non l’ha accompagnato. A Cagliari con Ballardini facemmo 35 punti al ritorno con la stessa squadra, è significativo, Ballardini ci diede serenità e partimmo. Il morale conta molto.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

