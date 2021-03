Gattuso – De Laurentiis rapporto in stand-by, il futuro è tutto da rivedere

Il Mattino riporta un retroscena sul rapporto tra Gattuso e De Laurentiis, prima del match contro il Sassuolo i due si sono intrattenuti per molto tempo al telefono.

Tra Gattuso e De Laurentiis la situazione sembra essere meno tesa:

Il Napoli prova ad essere persistente a seguito della vittoria avvenuta con il Benevento. Oggi pomeriggio disputerà in campo la sfida in casa Sassuolo, avversario per gli azzurri da non sottovalutare.

Intanto il rapporto tra società ed allenatore sembra essere meno teso, difatti sembrerebbe che a seguito della vittoria contro i sanniti De Laurentiis abbia intrapreso una lunga chiacchierata al telefono con Gattuso.

L’esito della lunga conversazione pare essere stato positivo, in quanto l’accordo tra i due sia stato quello di lasciare alle spalle i dissapori dei mesi precedenti. Al momento l’obiettivo comune è quello di cercare di accaparrarsi un posto in Champions, ormai alla portata degli azzurri.

La prova del nove sarà verificata proprio questo pomeriggio contro i neroverdi a Reggio Emilia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Juventus-Napoli: stabilita la data del recupero

Napoli: Osimhen quasi pronto per il ritorno, con il Bologna potrebbe giocare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Etna: intensa nube , ‘piove’ cenere lavica a Catania