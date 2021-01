Il Genoa ottiene a titolo definitivo il centrocampista ex Roma

Il Genoa calcio acquista un altro giovane calciatore. La società ligure preleva Luca Chierico centrocampista classe 2001, figlio di Odoacre Chierico ex calciatore di Inter, Roma e Udinese negli anni ’80. Il classe 2001 approda in rossoblù a titolo definitivo dopo aver giocato nelle giovanili della Roma, il suo contratto è stato depositato in Lega.