La redazione di Tuttocalciogiovanile.it riporta che l’Hellas Verona ha tesserato un nuovo prospetto per il futuro, il classe 2004 Ayman El Wafi. Il difensore marocchino, lascia il Livorno per firmare col club scaligero. Il contratto depositato per tempo, manca solo l’annuncio ufficiale ma la trattativa è conclusa.