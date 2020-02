Il Napoli vuole Bogà, il Sassuolo prova a mediare con il Chelsea

Contatti nella settimana

Il Napoli guarda al futuro. Secondo quanto riportato da SKY, il club azzurro non molla Bogà e sta valutando il suo inserimento nel reparto offensivo. Il Sassuolo al momento tratta con il Chelsea sul diritto di recompra del club londinese. Infatti i blues al momento della cessione del giocatore hanno inserito come clausola, la possibilità di riaquistare il calciatore per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Vista l’esplosione dell’esterno nigeriano la sua valutazione è destinata a salire, con il Chelsea che potrebbe esercitare il diritto di recompra per poi rivendere il calciatore ad una cifra molto più alta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna – James Rodriguez avventura finita! Il Real Madrid può proporlo al Napoli in cambio di Ruiz

News Calcio Napoli – Arek Milik alle prese con un problema fisico

Ulivieri: ”Cagliari-Napoli? Gli azzurri pensano alle Coppe”

Verona, Juric: “Firmato con il Napoli? La situazione è chiara, dovrò parlare col presidente”

Napoli, Gattuso ha firmato fino al 2021: niente obbligo Champions

Gli arbitri spieghino le loro decisioni ai tifosi. Fallo di mano sempre rigore, tranne tre eccezioni

Callejon: “Periodo un po’ storto, ma con Gattuso va bene dobbiamo trovare continuità “

Ufficiale – VAR, la Federazione sperimenterà il “challenge”

News Calcio Napoli – Dries Mertens ad un passo dal rinnovo

Massimo Ugolini: “Piano piano capiremo se il Napoli è guarito”

CONTENUTI EXTRA

Uccide la moglie e tenta il suicidio, trovata lettera di scuse della coppia per i figli

Foto delle metropoli cinesi avvolte dalla nebbia

Il padre di Achille Lauro è un magistrato: l’artista viene da una famiglia di funzionari di Stato