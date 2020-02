Clamoroso Manchester City, arriva una stangata dalla UEFA. Niente Europa per due anni

Decisione inaspettata. La replica del club

E di poco fa il comunicato ufficiale della UEFA che annuncia l’esclusione del club inglese per due anni dalle manifestazioni europee. Il City era indagato per aver infranto le regole riguardante il Fair Play Finanziaro, ed ha ricevuto anche una multa da 30 milioni. A destare i sospetti, sono gli incassi derivanti da alcune sponsorizzazioni. Ecco il comunicato: La Camera Giudiziaria dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club, dopo l’udienza del 22 gennaio 2020, ha oggi notificato al Manchester City la sentenza definitiva. […] La Camera ha trovato il club colpevole di aver seriamente infranto le regole del Fair Play Finanziario, aumentando i ricavi da sponsorizzazioni nei suoi conti presentati all’UEFA tra il 2012 e il 2016. Inoltre ha constatato che il club ha mancato di collaborare nelle indagini per il caso. Ha così imposto che il City dovrebbe essere escluso dalle competizioni UEFA per le prossime due stagioni e pagare una multa di 30 milioni di euro. La decisione è soggetta ad appello alla Corta dell’Arbitrato dello Sport”. Dal canto il Manchester City, ha risposto attraverso un comunicato sul suo sito ufficiale: “Il Manchester City è contrariato, ma non sorpreso dalla decisione dell’UEFA. Il club ha sempre affermato di dover trovare uno strumento di giudizio indipendente e imparziale. […] Il club ha presentato ricorso al CAS. Questo è un caso avviato dall’UEFA, perseguito dall’UEFA e giudicato dall’UEFA. Il club cercherà un giudizio imparziale nei minori tempi possibili”.

