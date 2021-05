Intermediario Osimhen: “Diventerà devastante, farà miglioramenti incredibili”

Vincenzo D’Amico, intermediario di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Cross su Radio Kiss Kiss Napoli.

Vincenzo D’Amico parla di Victor Osimhen e di quanto sia importante la fiducia che Gattuso ed il club gli stia dando.

“Victor Osimhen è un attaccante giovane ed importante all’interno della squadra, che può fare ancora meglio rispetto a quello che già sta facendo. Ha dei margini di miglioramento incredibili ed in poco tempo potrà diventare un attaccante devastante. Ora dal club gli è stata data fiducia, è dimostrato dalle sue ultime prestazioni e dal gol contro il Cagliari.

Gattuso contro Italiano? Per me quella tra Spezia e Napoli sarà una sfida in famiglia, sarò molto combattuto avendoli avuti entrambi quando erano calciatori e li stimo davvero molto. Sarà una bella sfida, li conosco entrambi da parecchio tempo. Sarà una sfida incredibile, tutta da giocare”.

